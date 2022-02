Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas a essuyé un énorme revers avec… Willian !

Publié le 19 février 2022 à 19h40 par La rédaction

Intéressé par le profil de Willian dont le contrat venait d’être résilié par Arsenal, Jean-Michel Aulas a tenté de l’attirer à l’OL lors du dernier mercato estival d’après le Brésilien.