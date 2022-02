Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sergio Agüero dit tout sur son passage au Barça !

Publié le 19 février 2022 à 19h30 par B.C.

Joueur éphémère du FC Barcelone, Sergio Agüero a été contraint de prendre sa retraite en décembre en raison d’une arythmie cardiaque. Au cours d’un entretien avec un média argentin, l’ancien attaquant s’est prononcé sur son choix de rejoindre l’écurie blaugrana et sa fin de carrière prématurée.

Après avoir brillé à Manchester City, Sergio Agüero espérait avoir la même réussite au FC Barcelone, au côté notamment de son ami Lionel Messi. Finalement, l’Argentin a été contrarié quelques jours seulement après son arrivée en Catalogne avec le départ de La Pulga pour le PSG, en raison des problèmes financiers du Barça. Mais le pire est arrivé le 31 octobre contre Alavés, lorsque l’attaquant a été victime d’un malaise. Sergio Agüero souffrait alors d’une arythmie cardiaque, l’empêchant de poursuivre sa carrière professionnelle. Tout jeune retraité, l’ancienne star des Citizens est revenue sur ce moment qui a provoqué sa retraite anticipée.

« J'avais l'impression de m'étouffer et lorsque je me suis jeté au sol »

« J'ai été averti dix jours avant, lorsque j'ai eu une très courte arythmie à l'entraînement et j'ai fait beaucoup de contrôles et il semblait que tout allait bien, puis c'est arrivé pendant le match. (…) Lors du match, j'ai commencé à ressentir une forte chaleur dans mon corps cinq minutes avant le match, mais je pensais que c'était à cause du match, j'étais de nouveau titulaire, beaucoup de choses me sont venues à l'esprit, je n'avais jamais imaginé que c'était à cause de ça. Soudain, j'ai commencé à me sentir un peu faible et à avoir des vertiges et sur un jeu, j'ai sauté pour diriger le ballon et j'ai eu de plus en plus de vertiges, j'ai attrapé la main du défenseur de l'adversaire et j'ai dit : " Écoutez, j'ai des vertiges, arrêtez le jeu ". L'arbitre s'est retourné et m'a vu me serrer la poitrine, j'avais l'impression de m'étouffer et lorsque je me suis jeté au sol, l'arythmie a commencé », a confié Sergio Agüero lors d’un entretien pour Radio10 .

« Je ne pouvais pas dire non au Barça »