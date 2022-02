Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid… Un acteur inattendu sort du silence !

Publié le 19 février 2022 à 17h30 par B.C.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé suscite de nombreuses rumeurs, ce dossier dépasse les barrières du football, à tel point que Renault songerait à devenir partenaire du Real Madrid en cas d’arrivée de la star du PSG. Luca de Meo, le CEO de Renault, a commenté cette possibilité.

Sous quel maillot évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Engagé avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, l’international français martèle en public que rien n’est décidé pour son avenir, et ce malgré le forcing effectué par le Real Madrid. « Je sais que je joue pour l'une des meilleures équipes du monde. Je vais tout donner pour le reste de la saison. Je n'ai pas décidé de mon avenir. Ce qui s'est passé ce soir n'influencera pas mon avenir », assurait encore Kylian Mbappé mardi, au micro de Movistar . Pourtant, l’attaquant de 23 ans semble destiné à rejoindre le Real Madrid dans les prochains mois. Malgré l’insistance du PSG pour une prolongation, Kylian Mbappé ne cède pas, d’autant qu’il dispose déjà d’un accord de principe avec la Casa Blanca comme vous l’a révélé le10sport.com. Florentino Pérez frapperait un énorme coup sur le plan sportif et marketing en s’attachant les services du Bondynois, et il en est de même pour le sponsoring.

Renault sponsor du Real Madrid avec Mbappé ? « Je ne crois pas qu’Alpine ait assez d'argent », commente Luca de Meo