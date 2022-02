Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prépare un coup colossal pour remplacer Mbappé !

Publié le 20 février 2022 à 0h15 par B.C.

Alors que le PSG est mal embarqué pour la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi serait déjà tout proche de mettre la main sur un attaquant de renom pour oublier le Bondynois.

Conscient de l’importance de Kylian Mbappé, le PSG semble prêt à tout pour conserver sa star. Cependant, le club de la capitale est mal embarqué puisque l’attaquant tricolore ne semble pas vouloir prolonger son bail, et ce malgré les émoluments colossaux qu’ils pourraient obtenir à Paris. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine, et au sein du PSG, on se prépare au départ du Bondynois.

Dembélé en route vers le PSG ?