Mercato - PSG : Une opération colossale de Leonardo bat déjà de l’aile…

Publié le 19 février 2022 à 20h30 par Th.B.

Bien que le PSG souhaiterait prolonger le contrat de Kylian Mbappé en lui proposant un salaire pharaonique, les décideurs du Paris Saint-Germain ont déjà enclenché sa succession, mais peineraient à concrètement progresser dans ce dossier. Explications.

Et si Kylian Mbappé finissait, contre toute-attente, par prolonger son contrat au PSG ? Pour rappel, l’engagement contractuel de Mbappé prendra fin le 30 juin prochain et ce dernier se serait déjà engagé moralement envers le Real Madrid pour une arrivée par le biais de son futur statut d’agent libre comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 6 janvier dernier. Mais pour le moment, rien n’est joué à en croire les propos énoncés par le principal intéressé mardi soir après la victoire du PSG sur le Real Madrid pour le compte du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions. « Je sais que je joue pour l'une des meilleures équipes du monde. Je vais tout donner pour le reste de la saison. Je n'ai pas décidé de mon avenir. Ce qui s'est passé ce soir n'influencera pas mon avenir » . Pour parvenir à leur fins, Leonardo et la direction sportive du PSG travailleraient de concert avec les hautes instances de QSI pour une prolongation en proposant un nouveau contrat de courte durée à Mbappé avec un salaire mirobolant d’1,2M€ par semaine selon The Independent. Le clan Kylian Mbappé serait enclin à écouter cette offre, mais rien ne laisserait entendre qu’un accord finira par être trouvé entre les deux parties. De quoi pousser le PSG à se pencher sur le remplacement de Kylian Mbappé…

Pour oublier Mbappé, le PSG n’a pas avancé…