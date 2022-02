Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid veut plomber un joli coup à 35M€ de Laporta !

Publié le 19 février 2022 à 22h10 par D.M.

Le FC Barcelone et le Real Madrid vont s'affronter le dossier Angelo Gabriel. Agé seulement de 17 ans, le jeune ailier de Santos est surveillé par les deux géants espagnols.

Le FC Barcelone laisse la part belle aux jeunes cette saison. Le club catalan est en pleine période transition et permet aux éléments issus de son centre de formation d’obtenir du temps de jeu. Le recrutement blaugrana est aussi placé sous le signe de la jeunesse. La priorité du FC Barcelone se nomme Erling Haaland (Borussia Dortmund), âgé seulement de 21 ans. Mais le club catalan n’hésite pas, non plus à poser son regard en Amérique du Sud. Selon la presse espagnole, l’équipe aurait ciblé deux joueurs de Santos : Kaiky et Angelo Gabriel.

Le Real Madrid s'immisce dans le dossier Angelo Gabriel