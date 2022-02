Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a envoyé un énorme message à Raiola pour De Ligt !

Publié le 19 février 2022 à 21h45 par A.D.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec la Juventus, Matthijs de Ligt pourrait prendre le large dès le prochain mercato estival. Conscient de la situation, le FC Barcelone serait en embuscade. D'ailleurs, le club emmené par Xavi aurait déjà fait part de son intérêt pour Matthijs de Ligt à Mino Raiola.

Arrivé à la Juventus à l'été 2019, Matthijs de Ligt pourrait changer de club dès la prochaine fenêtre de transferts. En fin de contrat le 30 juin avec les Bianconeri , l'international néerlandais aurait la possibilité de partir à l'été 2022, comme l'a laissé clairement entendre son agent Mino Raiola. Ce qui n'a pas échappé au FC Barcelone, plus que jamais à l'affût pour s'offrir les services de Matthijs de Ligt.

Xavi a fait part de son intérêt au clan Matthijs de Ligt