Mercato - PSG : Un contrat XXL bientôt proposé à Dybala ?

Publié le 20 février 2022 à 7h45 par B.C.

Alors que le PSG suivrait de près la situation de Paulo Dybala, sous contrat jusqu’à la fin de la saison, l’Inter Milan prévoirait d’offrir un contrat important à l’international argentin de la Juventus.

Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid, club avec lequel la star du PSG dispose déjà d’un accord de principe. Leonardo pourrait donc être contraint de frapper fort l’été prochain pour remplacer Kylian Mbappé, et plusieurs cibles ont déjà été identifiées. D’après la presse italienne, le PSG lorgnerait notamment Paulo Dybala, lui aussi engagé jusqu’à la fin de la saison, mais d’autres clubs s’intéressent également à l’Argentin.

L’Inter veut offrir un contrat important à Dybala