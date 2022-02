Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Matthijs de Ligt lâche un indice sur son avenir !

Publié le 19 février 2022 à 10h00 par La rédaction

Toujours suivi par le FC Barcelone, Matthijs de Ligt va mieux avec la Juventus. Après le nul contre le Torino (1-1), le Néerlandais a lâché une petite phrase révélatrice sur son avenir.

Pisté par le FC Barcelone depuis son éclosion à l’Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt est de retour à un très bon niveau avec la Juventus. Buteur vendredi contre le Torino lors du derby, le défenseur néerlandais n’a pas pu empêcher les siens de concéder le match nul (1-1). Un match qui lui aura tout de même permis de porter le brassard de capitaine en l’absence de plusieurs cadres. Interrogé au micro de DAZN après la rencontre, Matthijs de Ligt a glissé un petit indice sur son avenir.

« Je dois d'abord faire quelques années de plus ici »