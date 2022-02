Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a une idée claire pour son avenir !

Publié le 19 février 2022 à 22h45 par Th.B.

Après Lionel Messi, le PSG pourrait recruter Cristiano Ronaldo à la fin de la saison dans le cadre du départ de Kylian Mbappé. Néanmoins, le suspense va perdurer dans ce feuilleton…

Directeur sportif du PSG, Leonardo pourrait se retrouver contraint de mettre la main sur un attaquant de classe mondiale à la prochaine intersaison dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Sous contrat seulement jusqu’en juin prochain, le champion du monde n’a toujours pas prolongé malgré la préparation d’une offre pharaonique en coulisse de la part de la direction du PSG afin de le convaincre de rester. D’après The Daily Mirror , Cristiano Ronaldo serait perçu par Leonardo comme étant le remplaçant idéal à courte durée pour le PSG. D’ailleurs, un contrat pour une saison lui serait offert si Mbappé venait à partir et si un accord pouvait être trouvé entre Ronaldo et Manchester United pour précipiter son départ.

Ronaldo attendrait de connaître l’identité du prochain entraîneur de United