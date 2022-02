Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait à quoi s'en tenir pour Jordan Veretout !

Publié le 19 février 2022 à 19h45 par La rédaction

Afin de remplacer Boubacar Kamara, l'OM penserait notamment à Jordan Veretout. L'AS Rome aurait d'ailleurs fixé son prix pour l'international français.

Si l’hiver a été relativement tranquille à Marseille, l’été s’annonce plus rythmé. Comme l’an dernier, Pablo Longoria devrait être sur tous les fronts pour renforcer l’effectif olympien. Pour le moment, l’OM n’a pas réussi à prolonger le contrat de Boubacar Kamara qui se termine le 30 juin prochain. Comme l’expliquait L’Equipe , le pessimisme serait de mise en interne. Pour le remplacer, l’OM suivrait Jordan Veretout, le milieu de l’AS Roma. Malgré son profil plus offensif, l’ancien Nantais a tout de la bonne pioche. Mais ce bon coup a un prix…

La Roma veut 25M€ pour Jordan Veretout