Mercato - PSG : Mané, Salah... Klopp prépare un sale coup à Leonardo !

Publié le 19 février 2022 à 18h15 par A.D.

Très performant sous les couleurs de l'Ajax, Antony aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter à Liverpool pour l'international brésilien. Selon la presse britannique, Jürgen Klopp voudrait s'offrir les services d'Antony pour préparer la succession de Sadio Mané et de Mohamed Salah.

Arrivé de Sao Paulo à l'été 2020, Antony fait aujourd'hui le plus grand bonheur de l'Ajax. Alors qu'il enchaine les prestations de haute volée chez les Lanciers , l'international brésilien aurait alerté Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG serait séduit par Antony et verrait d'un très bon oeil l'idée de l'offrir à Mauricio Pochettino à l'été 2022. Toutefois, Leonardo aurait un adversaire de taille sur ce dossier : Liverpool.

Klopp veut miser sur Antony pour préparer la succession de Mané et Salah