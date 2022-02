Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grand danger pour ce buteur de Ligue 1 !

Publié le 19 février 2022 à 14h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG et l'Inter sont à la lutte pour Jonathan David. D'après la presse italienne, les Nerazzurri seraient on ne peut plus déterminés à recruter l'attaquant du LOSC, et ce, à cause de la déroute face à Liverpool en Ligue des Champions.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Jonathan David disposera d'un bon de sortie lors du prochain mercato estival. Une information qui n'a pas échappée au PSG. En effet, d'après nos indiscrétions du 16 novembre, Leonardo apprécie le profil de Jonathan David et est prêt à le chiper au LOSC. Toutefois, le directeur sportif du PSG est en concurrence avec Newcastle et l'Inter sur ce dossier.

L'Inter est déterminé à recruter Jonathan David