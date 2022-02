Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Kamara ne fait plus aucun doute à l’OM !

Publié le 17 février 2022 à 15h30 par T.M.

Si Boubacar Kamara est aujourd’hui encore un joueur de l’OM, cela ne devrait plus être le cas d’ici quelques mois. Alors que Pablo Longoria a longtemps tenté de prolonger le minot marseillais, la page semble être en train d’être tournée sur la Canebière.

A l’OM, les exemples sont rares de joueurs issus du centre de formation qui ont percé en équipe première. Ces dernières saisons, les exceptions se sont nommées Maxime Lopez et Boubacar Kamara. Si le premier cité a depuis rejoint Sassuolo, le départ devrait intervenir d’ici peu pour le second. Un départ au grand dam de Pablo Longoria qui a tout fait pour conserver le joueur de Jorge Sampaoli sur la Canebière. Cela fait maintenant plusieurs mois que le cas de Kamara est au coeur des préoccupations à Marseille. Le minot est en effet dans sa dernière année de contrat pour éviter un départ libre en fin de saison, Longoria s’est démené pour tenter de lui faire signer un nouveau contrat. Ainsi, plusieurs options auraient été proposées à Boubacar Kamara, qui n’a visiblement pas été séduit par les contrats qui lui ont été soumis. Ainsi, alors qu’il n’a finalement pas été venu durant le mercato hivernal, l’espoir tricolore va filer libre dans quelques mois. Si l’OM avait encore un espoir dernièrement, au sein du club phocéen, on n’y croirait désormais plus. Et signe que le départ de Boubacar Kamara serait déjà acté au Vélodrome, sa succession serait à l’étude actuellement.

Préparer l’après Kamara !