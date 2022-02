Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un Brésilien prêt à snober Neymar et le PSG ?

Publié le 17 février 2022 à 13h10 par Th.B.

Bien que Neymar et Marquinhos sembleraient avoir des vues sur Antony dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, l’ailier de l’Ajax Amsterdam ne ferait pas du PSG sa priorité, au contraire de la Premier League.

À tout juste 21 ans, Antony fait déjà son trou en Europe un an et demi après son arrivée de Sao Paulo à l’Ajax Amsterdam. L’ailier brésilien dispose d’une belle cote sur le marché et a notamment été annoncé du côté du PSG dans le cadre de la prochaine session estivale des transferts, moment où Kylian Mbappé pourrait plier bagage. Le journaliste Valentin Driessen du Telegraaf a dernièrement laissé entendre que Neymar et Marquinhos seraient susceptibles de faire le forcing auprès du directeur sportif Leonardo pour qu’Antony finisse par déposer ses valises au PSG. « Au PSG, il y a une très grande enclave brésilienne avec deux joueurs très importants de l'équipe brésilienne : Marquinhos et Neymar. Le PSG pourrait bien être un candidat pour obtenir Antony » . L’Ajax Amsterdam devrait pour sa part réclamer une indemnité de transfert avoisinant les 60M€.

Antony aurait des vues sur la Premier League ?