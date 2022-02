Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une réponse à 25M€ pour l’été prochain !

Publié le 20 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Pas contre l’idée de se séparer de Jordan Veretout, la Roma réclamerait cependant la coquette somme de 25M€ à l’OM ou n’importe quel club intéressé par les services de l’international français.

Après avoir recruté Cédric Bakambu, Sead Kolasinac et Samuel Gigot qui ne débarquera cependant à l’OM qu’à l’issue de la saison et soit au terme de son prêt au Spartak Moscou, Pablo Longoria serait déjà focalisé sur le mercato estival et les opérations à mener à bien sur le marché. Et d’après divers médias, le président de l’OM aurait des vues sur Jordan Veretout, ancien joueur de Ligue 1 passé par le FC Nantes et l’ASSE notamment. Actuellement à la Roma où il semble être apprécié de José Mourinho, l’international français cultiverait des envies d’ailleurs.

25M€ minimum pour Veretout !

La presse italienne révélait d’ailleurs dernièrement qu’un retour en Ligue 1 ne déplairait pas à Jordan Veretout. Une opportunité à saisir pour Pablo Longoria qui serait cependant contraint de mettre la main à la poche pour accueillir le milieu de terrain de la Roma à l’OM. D’après calciomercato.com, la Roma aurait fixé son prix pour l’éventuel transfert de Veretout. Le club entraîné par José Mourinho n’ouvrirait la porte à un départ de Jordan Veretout que si une offre de transfert au minimum de 25M€ lui était proposée. L’OM est prévenu.