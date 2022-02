Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion décisive programmée pour Renato Sanches ?

Publié le 20 février 2022 à 7h30 par P.L.

Cherchant à se renforcer, le FC Barcelone envisage toujours de recruter Renato Sanches. Toutefois, le club catalan ne serait pas seul sur le dossier puisque l'AC Milan penserait également au Portugais. Et les Rossoneri auraient fixé une réunion avec l'agent du milieu de terrain qui se tiendra prochainement.

Depuis qu’il a rejoint le LOSC, Renato Sanches fait le bonheur du pensionnaire de Ligue 1. Alors qu’il semblait en baisse de régime entre ses passages à Swansea City et au Bayern Munich, le Portugais s’est parfaitement relancé à Lille. Le milieu de terrain s’est d’ailleurs fait remarquer par quelques clubs européens, dont le FC Barcelone. Lors du dernier mercato estival, le Barça envisageait même de passer à l’action pour Renato Sanches comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Toutefois, rien ne s’est produit et l’international portugais est resté au LOSC. Si le FC Barcelone ne semble pas avoir encore lâché Renato Sanches, l’AC Milan se serait joint au dossier. Et les Rossoneri se montreraient assez actifs dans les négociations.

Réunion prévue entre l’AC Milan et Jorge Mendes

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, Jorge Mendes, l'agent de Renato Sanches, devrait s'entretenir avec la direction de l'AC Milan dans les prochains jours. Alors que le joueur aurait repoussé une offre de prolongation du LOSC, il serait toujours considéré comme le premier choix en cas de départ de Franck Kessié à l'issue de la saison. Reste maintenant à voir ce qu’il adviendra de ces discussions. Affaire à suivre.