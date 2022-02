Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre de Xavi interpelle Laporta pour une recrue XXL !

Publié le 21 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Milieu de terrain de renom du FC Barcelone, Sergio Busquets n’a pas tari d’éloges envers Pierre-Emerick Aubameyang, l’une des quatre recrues hivernales du Barça.

Malgré de sérieuses difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone, qui a notamment obligé l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta de laisser filer Lionel Messi et Antoine Griezmann l’été dernier, le Barça a pu renforcer les rangs de l’effectif de Xavi Hernandez cet hiver. En effet, outre Dani Alves qui était déjà arrivé en novembre dernier, Adama Traoré, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang ont également débarqué au Camp Nou en janvier. À l’occasion de sa quatrième apparition sous le maillot du FC Barcelone et seulement sa deuxième titularisation, Aubameyang a marqué ses premier et deuxième buts ce dimanche lors du déplacement du Barça à Valence (4-1).

Busquets qualifie Aubameyang de « grand joueur » et estime que « c'est un luxe de l'avoir ici »