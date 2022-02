Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Morata envoie un terrible message à Xavi sur son avenir !

Publié le 21 février 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

En difficulté à la Juventus lors de la première partie de saison, Alvaro Morata avait la possibilité de rebondir au FC Barcelone. Alors qu'il est finalement resté à Turin, l'international espagnol est revenu sur son faux départ vers le Barça. Sachant que Xavi serait toujours sur ses traces en vue de l'été 2022, Alvaro Morata a lâché toutes ses vérités sur son avenir. Et sa sortie ne devrait pas faire plaisir au coach catalan.

Lors du premier acte de la saison, Alvaro Morata n'était pas dans son assiette. En effet, le buteur espagnol peinait à évoluer à son plus haut niveau sous les couleurs de la Juventus. Ce qui aurait pu provoquer son départ et profiter au FC Barcelone. De retour au Barça, Xavi était déterminé à renforcer son attaque lors du dernier mercato hivernal. Dans cette optique, le coach catalan aurait identifié le profil d'Alvaro Morata. Mais alors qu'il n'a pas réussi à s'entendre avec la Juventus et l'Atlético de Madrid, Xavi a finalement dû se contenter des signatures de Ferran Torres, Adama Traore et de Pierre-Emerick Aubameyang aux avants-postes. Malgré son échec sur ce dossier, l'ancien entraineur d'Al-Sadd n'aurait pas tiré un trait sur Alvaro Morata. Toutefois, il semblerait que le joueur, lui, ait fait une croix sur le Barça. Présent en conférence de presse ce lundi, Alvaro Morata est revenu sur son transfert avorté au FC Barcelone, avant d'expliquer qu'il voulait s'inscrire sur la durée avec la Juventus.

«Si cela ne dépendait que de moi, je resterais toujours à la Juventus»