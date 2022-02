Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Morata lâche ses vérités sur l'intérêt du Barça !

Publié le 21 février 2022 à 16h00 par D.M.

Présent en conférence de presse, Alvaro Morata s'est prononcé sur le dernier mercato hivernal, mais aussi sur son avenir à la Juventus.

Le feuilleton Alvaro Morata a tenu en haleine les supporters du FC Barcelone lors du dernier mois de janvier. Prêté par l’Atlético à la Juventus jusqu’à la fin de la saison, l’international espagnol a fait l’objet d’une cour assidue de la part du club catalan. A la recherche d’un avant-centre de qualité, le FC Barcelone n’a, finalement, pas réussi à mettre la main sur Morata lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, selon la presse espagnole, l’attaquant espérerait toujours rejoindre la Catalogne à la fin de la saison.

« Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais toujours ici »