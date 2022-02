Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un gros coup pour remplacer Leonardo !

Publié le 21 février 2022 à 15h10 par A.M.

En difficulté au PSG où il est critiqué ces derniers mois, Leonardo serait sur le départ. Doha songerait notamment à Fabio Paratici pour le remplacer.

L'été prochain, le PSG pourrait se lancer dans une énorme restructuration en interne. En effet, l'avenir de Mauricio Pochettino est plus qu'incertain et Zinedine Zidane reste le rêve du Qatar, mais ce n'est pas tout. Leonardo aussi serait sur la sellette. Incapable de répondre aux attentes de sa direction en matière de vente, et en difficulté sur le feuilleton Mbappé, le directeur sportif est sur la sellette et le PSG a déjà des noms en tête pour le remplacer.

Paratici, nouvelle cible du PSG ?