Mercato - PSG : Un énorme coup de tonnerre prend forme pour l'avenir de Leonardo !

Publié le 21 février 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

De retour à son poste de directeur sportif du PSG en 2019, Leonardo cristallise les critiques ces derniers mois. En interne, son cas commencerait clairement à poser question, notamment à cause de sa gestion du cas Mbappé. Un nouveau départ du Brésilien ne serait donc pas à exclure...

Architecte du projet QSI, Leonardo a dessiné le premier effectif de l'ère qatarie du PSG et la colonne vertébrale de l'équipe parisienne a longtemps été composée de joueurs recrutés par le directeur sportif brésilien. Marquinhos et Marco Verratti sont d'ailleurs toujours des cadres de Mauricio Pochettino près de 10 ans après leur signature. Les premières grandes stars de la nouvelle ère du PSG sont d'ailleurs arrivées sous le mandat de Leonardo à l'image de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Edinson Cavani. Toutefois, en 2013, deux ans après le lancement du projet QSI, Leonardo quitte ses fonctions après une suspension à la suite d'une altercation avec un arbitre. Ses successeurs n'ont jamais réussi à faire oublier le Brésilien que ce soit Olivier Létang, Patrick Kluivert ou encore Antero Henrique. C'est ainsi que Doha décide de faire revenir Leonardo en 2019 qui réalise quelques jolis coups comme le recrutement de Keylor Navas, avant un mercato 2020 plus compliqué à cause du Covid. Ces dernières semaines, le dirigeant brésilien est surtout pointé du doigt pour ses échecs en matière de vente. Durant le mois de janvier, le PSG espérait effectivement se séparer de plusieurs joueurs, mais seuls Sergio Rico et Rafinha sont partis... sous la forme de prêts.

Doha songe à un départ de Leonardo