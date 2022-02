Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à un énorme casse-tête pour le retour de Kean !

Publié le 21 février 2022 à 13h15 par A.M.

Bien que le PSG semble disposé à rapatrier Moise Kean l'été prochain, sa situation à la Juventus, où il est prêté pour deux saisons, ne facilite pas cette opération.

L'été prochain, le PSG pourrait être dans l'obligation de totalement reconstruire son secteur offensif, notamment le poste d'avant-centre. Et pour cause, le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et le Real Madrid fait le forcing pour le recruter, tandis que Mauro Icardi est clairement poussé au départ et devra probablement se trouver une porte de sortie l'été prochain. Dans cette optique, Leonardo prépare déjà son futur recrutement, et un retour de Moise Kean est envisagé. Mais cette opération s'annonce complexe.

Une opération compliquée