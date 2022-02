Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Qui doit sacrifier Longoria entre Sampaoli et Milik ?

Publié le 21 février 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors qu'il existerait de fortes tensions entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik, Pablo Longoria serait dans l'obligation de trancher entre les deux pour la saison prochaine. Selon vous, qui le président de l'OM doit-il sacrifier entre son entraineur et son numéro 9 ?

Ces dernières semaines, Arkadiusz Milik n'est plus du tout un titulaire incontesté à l'OM. En effet, Jorge Sampaoli prend de plus en plus l'habitude de placer son numéro 9 sur le banc des remplaçants, et ce, même s'il se montre toujours décisif. Une situation qui aurait le don d'agacer Arkadiusz Milik, et il n'a pas manqué de le faire savoir ; que ce soit lors de ses récentes déclarations face à la presse ou lorsqu'il s'est emporté sur une bouteille après son remplacement face à Qarabag jeudi.

Un dilemme entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik ?