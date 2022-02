Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La révélation fracassante d'Aubameyang sur le feuilleton Dembélé !

Publié le 21 février 2022 à 20h00 par A.D. mis à jour le 21 février 2022 à 20h11

Lors du dernier mercato hivernal, Ousmane Dembélé aurait pu faire ses valises et quitter le FC Barcelone. Alors qu'il vient de signer au Barça, Pierre-Emerick Aubameyang a avoué qu'il faisait tout son possible pour retenir l'attaquant français.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017 pour combler le départ de Neymar vers le PSG, Ousmane Dembélé partira librement et gratuitement le 1er juillet s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le Barça aurait tout tenté pour vendre son numéro 7 lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, Ousmane Dembélé est finalement resté au Camp Nou, pour le plus grand bonheur de Pierre-Emerick Aubameyang.

«Quand je suis arrivé, je lui ai dit : "Tu dois rester, mec"»