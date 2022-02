Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est dans le flou pour une pépite de Ligue 1 !

Publié le 21 février 2022 à 18h45 par Th.B.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo pourrait se laisser tenter par l’option Jonathan David dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé. Cependant, l’attaquant du LOSC semble être bien parti pour reporter sa décision finale.

Jonathan David pourrait-il quitter le LOSC à l’occasion du mercato hivernal à venir ? À en croire l’intérêt concret de divers clubs européens, il serait difficile d’imaginer le fait que l’international canadien figure dans l’effectif lillois la saison prochaine malgré son contrat courant jusqu’à l’été 2025. Le10sport.com vous a dévoilé le 16 novembre dernier que le PSG, sous la supervision de son directeur sportif Leonardo, surveillait avec attention l’évolution de la situation de David. Cependant, la concurrence est au rendez-vous et notamment en Premier League où Chelsea, Liverpool, Arsenal ou encore Tottenham en pinceraient pour Jonathan David comme The Times a tenu à le souligner ces dernières heures.

Jonathan David ne penserait pas à son avenir !