Mercato - PSG : Paul Pogba prêt à dire oui au Qatar ? La réponse

Publié le 21 février 2022 à 17h15 par D.M.

Paul Pogba est présenté comme l'un des objectifs du PSG pour le prochain mercato estival. Mais lié à Manchester United jusqu'en juin prochain, l'international français n'aurait pas encore tranché.

Le feuilleton Paul Pogba devrait repartir de plus belle au PSG. En 2021, le club parisien avait déjà étudié cette piste. Directeur sportif du club parisien, Leonardo avait entamé des discussions avec son agent, Mino Raiola, mais elles n’avaient pu aboutir en raison notamment de l’arrivée de Lionel Messi à Paris. Lors du prochain mercato estival, le PSG aurait bien l’intention de retenter sa chance dans ce dossier Pogba.

Paul Pogba n'a pas encore pris de décision