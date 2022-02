Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur du Barça interpelle Xavi !

Publié le 21 février 2022 à 23h00 par Th.B.

Pourtant annoncé comme potentiel partant lors du dernier mercato hivernal, Sergiño Dest est finalement resté au FC Barcelone où il retrouve un rôle important dans le onze de départ de Xavi Hernandez. De quoi donner raison à son entourage selon ESPN et permettre à l’international américain de partager sa joie.

Ne disposant pas du même statut qu’avec Ronald Koeman sous l’ère Xavi Hernandez, Sergiño Dest a même été annoncé sur le départ du côté de Chelsea lors du mercato hivernal bien qu’il ait été recruté par l’ancienne direction du FC Barcelone à l’été 2020. Cependant, l’international américain est resté au Barça cet hiver, malgré le fait que le club blaugrana ait semble-t-il était ouvert à son départ en prêt ou par le biais d’un transfert sec. Et avec l’absence du nom de Dani Alves dans la liste de la Ligue Europa ainsi que sa suspension en Liga pour son rouge face à l’Atletico de Madrid, Dest a eu un temps de jeu conséquent. De quoi lui permettre d’affirmer son bonheur au FC Barcelone.

« Je me sens bien ici »