Mercato - Barcelone : La tension monte pour ce dossier brûlant de Xavi !

Publié le 21 février 2022 à 21h10 par La rédaction

Malgré son ancienneté au club et son importance au sein du vestiaire du FC Barcelone, Sergi Roberto n’a toujours pas été prolongé par ses dirigeants et il s’impatienterait.

Formé au FC Barcelone, Sergi Roberto est l’un des cadres du vestiaire catalan. A 30 ans, il est l’un des capitaines de son équipe derrière Sergio Busquets et Gérard Piqué. Apparu à seulement 12 reprises cette saison en raison d’une longue blessure, le natif de Reus pourrait cependant quitter le Barça librement et gratuitement à l'issue de la saison. Alors qu’il est en fin de contrat en juin prochain, Sergio Roberto n’a toujours pas reçu d’offre de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants, et il attendrait une réunion pour clarifier sa situation au Barça.

Sergi Roberto s'impatiente en interne