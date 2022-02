Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang prend position pour l'avenir de Dembélé !

Publié le 21 février 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé partira librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas. Alors qu'il vient de poser ses valises au Barça, Pierre-Emerick Aubameyang s'est positionné sur l'avenir du champion du monde français. Et comme l'a expliqué l'ancien attaquant d'Arsenal, il veut à tout prix voir Ousmane Dembélé prolonger son aventure en Catalogne.

Lors de l'été 2017, le FC Barcelone a vu Neymar faire ses valises et rejoindre la ville de Paris pour s'engager en faveur du PSG. Alors que la star brésilienne disposait d'une clause libératoire fixée à 222M€, Nasser Al-Khelaïfi a sorti son chéquier sans broncher. Orphelin de Neymar, le Barça a décidé de miser sur Ousmane Dembélé, en plus de Philippe Coutinho, pour combler son absence. Toutefois, ces choix n'ont pas du tout porté leurs fruits. Peu épargné par les pépins physiques, les deux hommes n'ont pas réussi à évoluer à leur plus haut niveau depuis leur signature au FC Barcelone. Une situation qui a poussée le Barça à tenter le tout pour le tout pour les vendre. Toutefois, aucun club n'a jamais accepté de boucler le transfert d'Ousmane Dembélé ou de Philippe Coutinho, même si le Brésilien est actuellement prêté avec option d'achat à Aston Villa. En ce qui concerne l'ancien du Borussia Dortmund, le Barça se retrouve dans une situation critique, puisqu'il sera en fin de contrat le 30 juin. Et pour éviter un départ pour 0€ à l'été 2022, Joan Laporta a essayé de le vendre par tous les moyens en janvier, sans succès.

«Quand je suis arrivé, je lui ai dit : "Tu dois rester, mec"»

Tout juste arrivé au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang est le plus heureux des hommes car il peut partager le même vestiaire qu'Ousmane Dembélé. Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo ce lundi soir, l'international gabonais a d'ailleurs avoué qu'il faisait tout son possible pour que son ancien coéquipier du côté du Borussia Dortmund continue son aventure au FC Barcelone. « Quel effet cela fait-il de jouer à nouveau avec Ousmane Dembélé, plus de cinq ans après ? C'est quelque chose de très spécial, parce que nous avons eu une année incroyable à Dortmund et c'est un joueur incroyable. Ousmane est l'un des meilleurs joueurs de ballon et, en tant qu'attaquant, il est incroyable. Pour vous dire la vérité, je suis très heureux qu'il soit là et quand je suis arrivé, je lui ai dit : "Tu dois rester, mec" (rires) », a confié Pierre-Emerick Aubameyang, avant de lâcher ses vérités sur l'avenir d'Ousmane Dembélé.

«Tout est possible dans la vie»