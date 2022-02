Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel interpelle Thiago Silva après son départ de Paris !

Publié le 21 février 2022 à 19h45 par La rédaction

A 35 ans, Thiago Silva s’est lancé un nouveau défi en quittant le PSG et en rejoignant Chelsea librement à l’intersaison 2020. Selon son entraîneur Thomas Tuchel, l’international brésilien a eu beaucoup de courage.

Arrivé au PSG en 2012, Thiago Silva s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du monde. Leader de la défense parisienne, et capitaine de son équipe, le brésilien a tout de même quitté la France librement et gratuitement en août 2020, et ce, pour rejoindre Chelsea. A 35 ans, O Monstro s’est lancé un nouveau défi, qui lui a finalement réussi, puisqu'il a remporté la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière sous les couleurs des Blues .

« Thiago a été très courageux de venir en Premier League à son âge »