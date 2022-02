Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations de taille sur l'intégration de Nuno Mendes !

Publié le 21 février 2022 à 16h10 par D.M.

Arrivé au PSG en août dernier après plusieurs années au Sporting Portugal, Nuno Mendes a pu compter sur le soutien de Danilo Pereira.

Nuno Mendes est l’un des jolis coups réalisés par le PSG lors du dernier mercato estival. Agé seulement de 19 ans, le jeune latéral gauche, prêté par le Sporting Portugal jusqu’à la fin de la saison, est parvenu à s’installer comme un titulaire indiscutable. Sous le charme, les dirigeants parisiens envisagent de lever son option d’achat, fixée à 40M€. Mais si Nuno Mendes se montre aussi performant au PSG, c’est aussi grâce à son adaptation express. Une intégration facilitée par son compatriote Danilo Pereira.

« J’ai appelé Danilo avant que Nuno arrive pour lui dire de prendre soin de lui »