Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur l'intégration de Nuno Mendes !

Publié le 20 février 2022 à 19h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Nuno Mendes pour renforcer le couloir gauche de sa défense. Interrogé sur l'intégration expresse de l'international portugais, Leonel Pontes, ancien formateur du joueur, a fait passer un gros message.

Plus du tout convaincu par Layvin Kurzawa, Leonardo a fait le maximum pour recruter un nouvel arrière gauche l'été dernier. Pour venir épauler et concurrencer Juan Bernat, le directeur sportif du PSG a décidé de miser sur Nuno Mendes. Et en seulement quelques mois à Paris, l'international portugais s'est déjà très bien acclimaté à ses nouvelles couleurs. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Leonel Pontes s'est prononcé sur l'intégration expresse de Nuno Mendes. Et à en croire l'ancien formateur du joueur du côté du Sporting, le nouveau latéral gauche du PSG peut devenir le meilleur au monde à son poste.

«Je pensais que cela pourrait prendre plus de temps pour s’imposer au PSG»