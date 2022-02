Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se lance dans une bataille royale pour un buteur de Ligue 1 !

Publié le 21 février 2022 à 16h15 par Th.B.

Certes, le PSG surveille la situation de Jonathan David comme le10sport.com vous l’a affirmé en novembre dernier. Néanmoins, Leonardo verrait des cadors de Premier League lui mettre la pression dans la course à la signature du buteur du LOSC.

D’ici la fin de la saison, Jonathan David pourrait bien prendre une décision forte pour son avenir. Bien qu’il soit contractuellement lié au LOSC jusqu’en juin 2025, l’international canadien dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. D’ailleurs, le10sport.com vous révélait en novembre dernier que le PSG gardait un oeil sur sa situation à l’instar de l’Inter ou encore de Newcastle. Et la concurrence serait bel et bien au rendez-vous pour Jonathan David. De quoi contrecarrer les plans de Leonardo, directeur sportif du PSG.

La Premier League met le feu dans le feuilleton Jonathan David !