Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Piqué... Cette incroyable révélation sur Sergio Ramos !

Publié le 21 février 2022 à 18h15 par A.M.

Arrivé libre au PSG l'été dernier, Sergio Ramos aurait eu d'énormes exigences auprès du Real Madrid, ce qui aurait conditionné son départ.

L'été dernier, le PSG a multiplié les opportunités de marché à l'image de celle qui s'est présentée avec Sergio Ramos dont le contrat s'achevait au Real Madrid. Le défenseur espagnol s'est donc engagé jusqu'en 2023 avec le club parisien, mais il connaît des débuts compliqués dans la capitale française. Handicapé par des pépins physiques, il joue peu et a même raté le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre... le Real Madrid. Des retrouvailles manquées pour Sergio Ramos, mais cela n'a pas du trop émouvoir Florentino Pérez.

Ramos voulait plus que Piqué