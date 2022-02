Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup en or à 0€ se confirme pour Leonardo !

Publié le 21 février 2022 à 13h10 par Th.B.

En raison de ses performances jugées insuffisantes en Ligue des champions, la Juventus éprouverait de sérieux doutes quant à la nécessité de prolonger le contrat de Paulo Dybala au salaire demandé par le joueur pisté par le PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait être contraint de laisser filer Kylian Mbappé. En effet, alors que le contrat du numéro 7 parisien arrive à expiration en juin prochain, Mbappé a déjà pris un engagement moral envers le Real Madrid dans le cadre d’une arrivée via son statut d’agent libre à la prochaine intersaison comme le10sport.com vous l’a confié en exclusivité le 6 janvier dernier. Cependant, les hauts représentants du Paris Saint-Germain garderaient tout de même espoir de le conserver en lui préparant une offre de contrat de courte durée selon Téléfoot lorsque The Independent a fait part d’une potentielle proposition dorée avec un salaire hebdomadaire de 1,2M€. Pour éventuellement remplacer Kylian Mbappé, le PSG songerait entre autres à Paulo Dybala, une piste de longue date puisque le directeur sportif Leonardo aurait envisagé cette option lorsque Neymar était sur le départ à l’été 2019 pour le FC Barcelone.

La Juventus réticente à l’idée d’offrir le salaire réclamé par Dybala !