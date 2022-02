Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enfin de bonnes nouvelles pour Leonardo dans ce dossier sensible !

Publié le 21 février 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Alors qu'il a perdu plusieurs pépites ces derniers mois, le PSG serait sur le point de sécuriser l'avenir de deux jeunes du centre de formation. Une bonne nouvelle pour Leonardo, décrié en coulisses.

L’exode massif des jeunes joueurs est l’un des problèmes récurrents du PSG. Ces dernières années, le club parisien a laissé filer bon nombre d’éléments prometteurs, qui ne pouvaient obtenir un temps de jeu suffisant dans la capitale. Des départs, qui donnent des regrets aux dirigeants. Et pour cause, certains ont réussi à s’imposer à l’étranger. L’exemple le plus concret est celui de Kingsley Coman. L’international français avait pris la décision de quitter le PSG en 2014 pour rejoindre la Juventus. Un choix payant puisque le joueur est parvenu, depuis, à remporter la Ligue des champions avec le Bayern Munich en battant… le PSG en 2020. Ces dernières années, plusieurs éléments ont voulu prendre exemple sur lui en s’exilant comme Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche ou encore Bandiougou Fadiga. Chargé du secteur sportif, Leonardo ne parvient à trouver la solution pour éviter ces départs. La gestion des jeunes joueurs est un souci important du PSG, qui doit gérer les cas Xavi Simons et Edouard Michut. Considérés comme des éléments prometteurs du club parisien, ils n’ont pas toujours pas étiré leur bail, malgré leurs premières apparitions au sein de l’équipe première. Les dirigeants sont en ordre de marche pour essayer de trouver un accord dans ces deux dossiers.

Gharbi va prolonger avec le PSG

En attendant la réponse de Xaxi Simons et d’Edouard Michut, les responsables parisiens s’activent dans d’autres dossiers. Depuis plusieurs semaines, Leonardo travaille sur la prolongation d’Ismaël Gharbi. Agé de 17 ans, le milieu de terrain voit son bail expirer à la fin de la saison et discute depuis plusieurs semaines avec ses supérieures. Selon les informations de RMC Sport, les négociations vont dans le bon sens et devraient aboutir. Apparu à trois reprises avec l’équipe première sous les ordres de Mauricio Pochettino, Gharbi devrait bientôt signer un nouveau bail avec le PSG. Le joueur franco-tunisien pourrait être suivi par un autre grand talent de l’équipe de la capitale.

Zaire-Emery va signer son premier contrat professionnel à Paris