Mercato - PSG : Un ultime espoir pour le Qatar avec Kylian Mbappé ?

Publié le 22 février 2022 à 5h30 par T.M.

Si Kylian Mbappé semble plus proche d’un départ que d’une prolongation au PSG, le Qatar aurait encore des raisons d’y croire…

Ça s’emballe dans le feuilleton Kylian Mbappé ! Depuis plusieurs mois maintenant, l’avenir du joueur du PSG est au coeur des rumeurs, mais voilà qu’on entre dans un moment important. En effet, l’heure du dénouement semble imminente. Le Real Madrid ou le PSG ? Que choisira Mbappé ? Pour le moment, la tendance semble plutôt être à un départ libre en fin de saison vers la Casa Blanca. Mais tout serait encore possible, y compris voir Kylian Mbappé rester avec le club de la capitale.

Le clan Mbappé pousse pour une prolongation ?