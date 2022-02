Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès dézingue le recrutement de Sergio Ramos !

Publié le 24 février 2022 à 1h45 par G.d.S.S.

Alors que Sergio Ramos enchaine les pépins physiques depuis sa signature au PSG l’été dernier, Pierre Ménès s’appuie sur ce gros recrutement pour assurer la défense de Thiago Silva.

Comme l’a révélé Le Parisien dans ses colonnes du jour, Sergio Ramos (35 ans) ne sera pas rétabli à temps pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid, et cette nouvelle et longue indisponibilité en dit long sur l’état physique de l’ancien défenseur emblématique du Real Madrid. Pourtant, Ramos suscitait de grands espoirs au moment de son arrivée au PSG l’été dernier, mais force est de constater que son aventure est en train de virer à l’échec, ce qui donne d’autant plus de regrets à Pierre Ménès avec Thiago Silva.

Ménès défend Thiago Silva en critiquant Ramos