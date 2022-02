Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Hugo Ekitike, Leonardo est prévenu !

Publié le 23 février 2022 à 19h15 par A.M.

A l'affût pour recruter Hugo Ekitike, le PSG devra affronter une énorme concurrence dans ce dossier qui fera grimper les enchères.

Révélation de la saison en Ligue 1, Hugo Ekitike aurait pu quitter Reims cet hiver. En effet, Newcastle a fait le forcing pour le recruter, tandis que West Ham a dégainé une offre de 15M€, comme révélé par le10sport.com. Mais c'est loin d'être suffisant pour le club champenois qui réclamait près de 45M€. « Comme nous n’avons pas forcément envie de le voir partir, nous avons fixé la barre assez haut. Nous on veut 30M€ fixe + 10M€ de bonus réalisables », expliquait ainsi Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, au Quotidien du Sport .

Reims réclame 40M€ pour Ekitike