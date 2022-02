Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier départ de l’été se précise !

Publié le 23 février 2022 à 23h15 par A.C.

Actuellement prêté à Majorque, Sergio Rico pourrait bien définitivement quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, alors que son contrat court jusqu’en 2024.

Déjà barré par Keylor Navas la saison dernière, Sergio Rico a vu toutes ses chances s’envoler avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. L’Espagnol a dû ainsi se contenter de 22 petites minutes face au FC Nantes lors de la 14e journée de Ligue 1 (3-1) et cet hiver, il a quitté le Paris Saint-Germain. Son prêt à Majorque se terminera en juin prochain, mais un départ définitif semble déjà prendre forme. Ces dernières semaines, le nom du gardien du PSG a été lié à plusieurs clubs étrangers et notamment en Italie, avec la Lazio.

La Lazio prête à miser sur Sergio Rico