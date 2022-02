Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour ce crack de L1 suivi par Leonardo !

Publié le 23 février 2022 à 22h45 par A.D.

Très performant sous les couleurs de Reims, Hugo Ekitike aurait tapé dans l'oeil du PSG, mais pas seulement. En effet, le Milan AC suivrait de près le jeune talent de 19 ans et l'aurait observé lorsqu'il affrontait Bordeaux avec son club au début du mois de février.

Alors que le mercato hivernal vient de fermer ses portes, le PSG aurait déjà les yeux rivés sur la prochaine fenêtre de transferts. En effet, Leonardo s'activerait déjà en coulisses pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino en vue de la saison 2022-2023. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG regarderait à l'étranger, mais également en Ligue 1. Et à en croire la Gazzetta dello Sport , Leonardo s'intéresserait à Hugo Ekitike, qui fait le plus grand bonheur de Reims depuis le début de saison. Toutefois, le dirigeant du PSG ferait mieux de se méfier du Milan AC et de Newcastle sur ce dossier.

Le Milan AC a observé Hugo Ekitike pendant Reims-Bordeaux