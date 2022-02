Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'active pour un très gros coup en Ligue 1

Publié le 23 février 2022 à 16h15 par A.M. mis à jour le 23 février 2022 à 16h28

Grande révélation de la saison de Ligue 1, Hugo Ekitike ne manquera pas de prétendants l'été prochain. Parmi eux, le PSG pourrait bien se positionner pour recruter l'attaquant du Stade de Reims.

L'été prochain, le PSG devrait se mettre en quête de renforts offensifs. Et pour cause, en plus de Kylian Mbappé, Angel Di Maria voit également son contrat s'achever en juin prochain et pourrait partir. D'autre part, Mauro Icardi n'est plus vraiment en odeur de sainteté à Paris et pourrait lui aussi partir. Dans cette optique, le club de la capitale prospecte sur le marché pour densifier son secteur offensif et pourrait bien trouver son bonheur en Ligue 1. Les Parisiens suivraient notamment Amine Gouiri (OGC Nice) et gardent un œil sur Jonathan David (LOSC), comme révélé par le10sport.com. Mais ce n'est pas tout.

Le PSG à fond sur Ekitike ?