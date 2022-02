Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le lien direct enfin trouvé entre Mbappé et le Real Madrid ?

Publié le 23 février 2022 à 14h45 par La rédaction

Depuis plus d’un an, il apparaît probable que le Real Madrid communique discrètement avec le clan Mbappé, en fin de contrat avec le PSG. Par quel biais ? Marca pourrait avoir lever le voile sur le sujet. Explication.

Dans son édition de mardi, le quotidien sportif espagnol Marca révèle que Luis Campos pourrait jouer un rôle important dans le dossier Kylian Mbappé. Et Florentino Pérez pourrait être amené à lui octroyer une fonction importante au Real Madrid l’an prochain afin de créer un contexte très favorable à l’attaquant du PSG, proche de lui depuis leur passage commun à Monaco.

Campos, l’interface Madrid-Mbappe