Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Kylian Mbappé scellé par Luis Campos ?

Publié le 22 février 2022 à 13h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid est prêt à tout pour s’attacher les services de Kylian Mbappé, Luis Campos pourrait être d’une grande aide à Florentino Pérez.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé n’a donné aucune indication concernant la suite de sa carrière. Pour autant, c’est en Espagne que l’avenir de l’attaquant semble s'écrire, puisque la star du PSG dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid comme vous l'a révélé le10sport.com. Pas de quoi démotiver l’état-major qatari, qui poursuit son forcing pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son passage au PSG, mais un homme pourrait réduire à néant les espoirs parisiens.

Campos pourrait aider le Real à boucler l’arrivée Mbappé