Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane prépare un premier coup retentissant avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 février 2022 à 10h10 par B.C.

Priorité du PSG pour succéder à Mauricio Pochettino comme vous l’a révélé le 10 Sport, Zinedine Zidane souhaiterait retrouver Cristiano Ronaldo dans la capitale française.

L’été prochain, cela devrait encore bouger au sein du PSG. L’état-major qatari est suspendu aux lèvres de Kylian Mbappé, libre à l’issue de la saison et qui semble se diriger vers le Real Madrid malgré l’insistance de sa direction pour une prolongation. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant français disposerait déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid, et le PSG aurait peu de chances de convaincre sa star de rester, même en cas de possible arrivée de Zinedine Zidane. Plusieurs médias en effet indiquaient que Kylian Mbappé ne devrait pas lier son avenir à un éventuel changement d’entraîneur, mais Zidane pourrait tout de même contribuer à la venue d’une nouvelle superstar dans la capitale française.

Zidane rêverait de Ronaldo au PSG