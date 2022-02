Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La demande surréaliste du clan Mbappé pour son nouveau contrat !

Publié le 22 février 2022 à 8h15 par B.C. mis à jour le 22 février 2022 à 8h21

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé semble promis au Real Madrid. Cependant, les exigences élevées de la mère de l’attaquant perturberaient les négociations entre les deux camps, de quoi relancer les chances du PSG ?

Alors que son contrat arrive à son terme à l’issue de la saison, Kylian Mbappé se retrouve au cœur de toutes les spéculations avec la double confrontation en Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid. Et pour cause, alors que Nasser Al-Khelaïfi et l’état-major qatari tentent de convaincre Kylian Mbappé d’apposer sa signature sur un nouveau bail, Florentino Pérez dispose quant à lui d’un accord moral avec l’attaquant en vue de la saison prochaine comme vous l’a révélé le10sport.com. Pour autant, tout ne serait pas réglé entre le Real Madrid et le clan Mbappé, qui se montrerait très exigeant.

La mère de Mbappé réclamerait une prime de 130M€