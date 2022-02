Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino avait une porte de sortie XXL l’été dernier !

Publié le 22 février 2022 à 12h45 par G.d.S.S.

En plus de Tottenham, le Real Madrid aurait également tenté de déloger Mauricio Pochettino de ses fonctions d’entraîneur du PSG l’été dernier. En vain.

Ce n’est plus un secret pour personne, le futur de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG semble s’inscrire en pointillés, d’autant que la piste menant à Zinedine Zidane prend plus que jamais forme dans l’esprit du Qatar comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. À ce titre, selon les dernières révélations de la presse anglaise, le Real Madrid envisagerait de récupérer Pochettino l’été prochain et vient donc faire de l’ombre à Manchester United dans ce dossier, d’autant que son intérêt pour l’entraîneur du PSG ne semble pas nouveau.

Le Real était là l’été dernier…