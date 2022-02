Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Mbappé lâche une énorme bombe en interne !

Publié le 23 février 2022 à 11h15 par B.C.

Malgré l’insistance du Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat, Kylian Mbappé serait fermement décidé à rejoindre le Real Madrid cet été.

À quelques mois de la fin de contrat de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne baissent pas les bras pour la prolongation du champion du monde tricolore. Le PSG poursuit en effet son forcing pour convaincre Mbappé d’apposer sa signature sur un nouveau bail, tandis que le Real Madrid espère de son côté boucler ce dossier rapidement. Cependant, les plans de Florentino Pérez seraient ralentis par Fayza Lamari, mère de l’attaquant, qui se montrerait très exigeante concernant la prime à la signature en réclamant jusqu’à 130M€ selon OK Diario . Suffisant pour permettre au PSG de reprendre l’avantage ?

« La décision finale appartient à mon fils, et c'est de jouer pour le Real Madrid »