Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une rencontre au sommet entre le clan Mbappé et le Real Madrid est révélée !

Publié le 23 février 2022 à 9h45 par B.C.

Prêt à tout pour enfin mettre la main sur Kylian Mbappé, le Real Madrid se serait entretenu avec Fayza Lamari, la mère de l’attaquant du PSG, pour la convaincre d’opter pour le projet merengue.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé fait encore durer le suspense. Après avoir voulu quitter le PSG l’été dernier afin de rejoindre le Real Madrid, le champion du monde assure que sa décision « n’est pas prise » pour son avenir, permettant à Nasser Al-Khelaïfi de croire encore à ses chances dans ce dossier. Le PSG poursuit les discussions avec le clan Mbappé, tandis que le Real Madrid souhaite rapidement trouver un accord définitif, mais les plans de Florentino Pérez seraient contrariés par Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, très exigeante à en croire les révélations d’Eduardo Inda ce lundi. « Elle demande toujours plus d’argent, et cela complique la dernière ligne droite de la signature. Le clan Mbappé demande plus de 130M€ », annonçait le directeur d’ OK Diario dans l’émission El Chiringuito . Une position qui ne surprendrait pas le Real Madrid.

Le Real Madrid aurait rencontré la mère de Mbappé